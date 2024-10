"Il paradiso dei calzini spaiati", il concorso arriva nella Capitale

Il finale a Roma. Si è concluso ieri, martedì 15 ottobre, a Roma il viaggio dei calzini spaiati iniziato il 5 febbraio scorso nelle scuole di Fucecchio. Il concorso "Il paradiso dei calzini spaiati", nato per celebrare la diversità come strumento di ricchezza e crescita, e promosso dalla Fucecchio Servizi, società in house del Comune di Fucecchio, ha premiato le classi vincitrici con un viaggio a Roma in cui gli studenti hanno potuto visitare il palazzo del Quirinale. I bambini e le bambine delle classi 3D della scuola primaria Carducci e 3F della scuola media Montanelli Petrarca, accompagnati dalle insegnanti, si sono immersi in una passeggiata nell’edificio ad oggi considerato uno dei più belli d’Italia, per poi raggiungere a piedi la fontana di Trevi. Presenti alla visita la sindaca Emma Donnini, l’amministratore unico della Fucecchio Servizi Lorenzo Calucci e la dirigente dell’istituto comprensivo Montanelli Petrarca Angela Surace, oltre a una rappresentanza della scuola.