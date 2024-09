Il Palio delle contrade ha incoronato I’Porcello

La folla delle grandi occasioni, tradizione rispettata in pieno: si è conclusa con successo la diciottesima edizione del Palio delle Contrade che si è svolto nel corso principale di Gambassi Terme. Nell’ultimo atto, l’occhio è stato rubato dalla fantasia e dalla imprevedibilità dei carri delle quattro Contrade, ciascuno con motivi a tema. Ecco la classifica espressa dal pubblico che ha assistito alla manifestazione: prima classificata per il miglior carro “I Porcello” con “Le pecchie e l’uva”; un trionfo. Seconda classificata La Pieve, con “Il potere della musica”; al terzo posto Membrino con “Il Mago di Oz”, infine Belvedere con “La casa di carta”. A dire il vero, è stata una festa per tutta la comunità. Questa diciottesima edizione si era aperta con il Palio dei Bambini, gare con vari giochi in cui si erano cimentati i più piccoli. Ricordiamo che lo stendardo del Palio è stato disegnato da una studentessa del Liceo Artistico di Empoli, che vive a Gambassi: Emma Lucii. La contrada de”I Porcello” ha vinto il Palio dei Bambini.

Andrea Ciappi