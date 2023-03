Il nuovo parcheggio è pronto Domani il taglio del nastro

Il cantiere ha chiuso in anticipo. Finiti i lavori è tempo di inaugurazione per il parcheggio di via dei Fossi a Cerreto Guidi. Il taglio del nastro della nuova opera è fissato alle 16 di domani alla presenza delle autorità e dei cittadini. La riqualificazione, costata 200mila euro, ha incluso una ridistribuzione ordinata di tutti gli stalli di parcheggio e l’eliminazione dei posti auto attualmente utilizzati lungo la zona verde limitrofa alla strada. Nuova pavimentazione e nuovi pali per l’impianto di illuminazione con l’istallazione, inoltre, di una colonnina per la ricarica delle auto elettriche. "Siamo riusciti a chiudere i lavori un mese prima di quanto previsto – dichiara il sindaco Simona Rossetti - E’ importante riaprire soprattutto per i residenti, ma anche per proseguire nella riqualificazione degli spazi del nostro centro storico".