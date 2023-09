Il nuovo comandante Zaffarani guiderà il Norm

EMPOLI

Si è insediato il nuovo comandante del nucleo operativo e radiomobile della compagnia dei carabinieri di Empoli. Si tratta del sottotenente Gianluca Zaffarani, che ha preso il posto del tenente Luca Iacometti, cui è stato affidato il comando della seconda sezione del nucleo investigativo del gruppo di Monreale, in provincia di Palermo. Nato a Roma nel 1974, Zaffarani è sposato e ha tre figli. Si è arruolato nel 1996 come carabiniere ausiliario alla Scuola Allievi Carabinieri. Poi ha vinto il secondo Corso Biennale Allievi Marescialli presso la Scuola Allievi Marescialli di Firenze, svoltosi nel biennio 1997-1999. In seguito è stato promosso maresciallo a San Marcello Pistoiese. Dal gennaio 2002 al febbraio 2003 è stato capo equipaggio dell’aliquota radiomobile del comando compagnia carabinieri di San Marcello Pistoiese, in seguito comandante dei carabinieri di Campo Tizzoro fino al 2004. L’esperienza successiva è stata a Palazzo del Pero, nell’aretino, dove è stato comandante della stazione locale dal 2004 al 2012; stesso ruolo a Castiglion Fibocchi dal 2012 al 2021. Vincitore di concorso per la nomina ad ufficiale dell’Arma, dal settembre 2012 all’aprile 2022 ha frequentato il quarto concorso semestrale riservato ai luogotenenti presso la Scuola Ufficiali dei Carabinieri di Roma e al termine è stato destinato al nucleo operativo della compagnia Carabinieri di Bologna Centro.

Zaffarani ha una laurea in Scienze politiche e relazioni internazionali, conseguita nel 2013 alla facoltà di Scienze politiche dell’Università delle Scienze Umane “Niccolò Cusano”, con la votazione di 106110. Ha anche una laurea in giurisprudenza con “Unipegaso”, con la votazione di 104110; e un master di primo livello in Criminologia e Studi giuridici forensi, conseguito alla facoltà di Giurisprudenza dell’università “Unipegaso”, con la votazione di 3030.