Il nuovo asilo. Ci sarà posto per 30 bimbi

Due giorni fa è stato firmato il documento relativo alla consegna dei lavori. Ed il cantiere per il nuovo asilo nido di via Mascagni, per un’operazione da oltre un milione di euro (750mila dei quali provenienti da fondi Pnrr) partirà a breve, con l’obiettivo di chiudere il cantiere entro il marzo del prossimo anno e di far sì che la nuova struttura possa essere attivata a partire dall’anno educativo 2026-2027. Lo ha fatto sapere l’amministrazione comunale a proposito dell’edificio che nascerà nell’area a verde tra via Mascagni e viale Zanini, dove si trova anche l’attuale campetto di basket. Il progetto prevede per i bambini spazi dedicati alla didattica, un’area per il riposo realizzata in ambiente comunicante ma separato ed uno spazio comune multifunzione.

"Un nuovo, importante investimento sulla Castelfiorentino del futuro. Una delle più grandi criticità emerse in passato nel settore educativo era infatti la possibilità di accesso per genitori e famiglie ad alcuni servizi per la prima infanzia – ha commentato il sindaco Francesca Giannì, dopo il sopralluogo effettuato lo scorso mercoledì – con questo nuovo nido andiamo a aumentare di 30 posti-bambino la disponibilità per questo servizio, che si aggiunge a quella che otterremo con il nuovo nido Panda. Questo intervento contempla come "step" successivo una nuova progettazione e una riorganizzazione di tutta l’area compresa tra via Don Minzoni e piazza Cherubini. Oltre ad una collaborazione di carattere educativo con il vicino polo di via Don Minzoni".