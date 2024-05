Il nodo della mobilità. Il candidato sindaco Masi: "Mai applicato il Pums"

"A Empoli il sistema della mobilità è indietro di 20 anni. Il Pums, Piano urbano della mobilità sostenibile, approvato dall’attuale amministrazione, è rimasto lettera morta, con il risultato che i pochi interventi fatti fino ad oggi sono slegati l’uno dall’altro e non hanno una logica. È il momento di compiere scelte radicali, potenziare il Tpl tra centro e frazioni e realizzare una ciclovia unica in grado di collegare le aree maggiormente frequentate della città". E’ questa la posizione di Leonardo Masi, candidato sindaco della coalizione In Comune per Empoli, che comprende Buongiorno Empoli, Movimento 5 Stelle e Siamo Empoli. Sono tre le proposte fondamentali della strategia di Masi. La prima è realizzare una pista ciclabile unica, con due diramazioni: una che colleghi Ponte a Elsa al centro commerciale di via Sanzio e l’altra che colleghi Villanova con il centro di Empoli. La seconda riguarda il trasporto pubblico locale.

"Lavoreremo con Autolinee Toscane per studiare i flussi di traffico interni al Comune e sviluppare una rete di piccoli bus, possibilmente elettrici, che colleghino le frazioni al cuore della città" spiega Masi. La terza proposta, riguarda la mobilità condivisa. Masi punta a incrementare il numero di bici e auto in sharing, prevedendo anche aree di posteggio dedicate. In pratica una solida rete di alternative all’uso delle auto private.