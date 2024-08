Il museo della Collegiata cresce. Ascensore e nuovo ingresso

EMPOLI

Parola d’ordine, inclusività. Dopo la mostra su Masolino, al Museo della Collegiata di Empoli arrivano un ascensore e un nuovo ingresso. Dalla manovra di bilancio dei ‘primi’ cento giorni infatti sono stati stanziati 200mila euro per una cultura che sia a servizio di tutta la comunità. Il percorso è iniziato circa due anni fa, con la partecipazione al bando Pnrr che sosteneva gli interventi utili a rendere accessibili tutti i luoghi della cultura. Il Museo del Vetro di Empoli e quello della Collegiata di Sant’Andrea sono stati oggetto di interventi che hanno permesso di abbattere barriere architettoniche e sensoriali: nell’ultimo anno le nuove strumentazioni, le proposte didattiche e i sussidi acquistati sono stati utilizzati da tutti i visitatori rivelandosi efficaci.

Al Museo della Collegiata i lavori hanno riguardato la nuova pavimentazione flottante del primo piano, che ha consentito di superare i dislivelli presenti tra le sale. Ora grazie alla manovra di bilancio, avanti con la seconda fase progettuale, la più complessa dal punto di vista architettonico. Questa doterà infatti il Museo della Collegiata di un ascensore, di un nuovo ampio ingresso e di un bookshop. "È il secondo passo verso un importante ampliamento degli spazi espositivi del Museo più caro agli empolesi - commenta l’assessore alla Cultura, Matteo Bensi - Al completamento di questa fase la superficie utilizzata aumenterà da 390 a 560 metri quadrati. Su questi spazi dobbiamo pensare in grande e con una prospettiva di politica culturale e del turismo".

"Il Museo della Collegiata - ha aggiunto il sindaco Alessio Mantellassi - è un luogo di pregio per la nostra città che racchiude opere importanti, da visitare. Abbiamo disposto lo stanziamento di 200 euro per creare un nuovo ingresso, rifarlo completamente e realizzare anche un ascensore in modo tale che il Museo sia sempre più accessibile a tutte e a tutti".

Y.C.