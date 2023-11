Il movimento Shalom ricorda il vescovo Ricci

Martedì sera nell’abbazia di San Salvatore a Fucecchio il Movimento Shalom ha ricordato il quindicesimo anniversario della morte del vescovo monsignor Edoardo Ricci, per lunghi anni presidente onorario della movimento. "Indimenticabile per il suo attaccamento ai nostri valori, la sua partecipazione attiva a tutte le nostre iniziative, compresi viaggi umanitari in Africa, Asia, America Latina – ricorda monsignor Andrea Cristiani, parroco della Collegiata –. Indimenticabile per la sua generosità, apicoltore esperto che faceva produrre miele a sostegno dei nostri progetti. Lo rivediamo ai nostri campeggi estivi, invincibile giocatore di carte e animatore dei fuochi di bivacco con la sua stupenda voce. Lo raggiunga la nostra riconoscenza e l’immutato affetto". Il vescovo Ricci ha lasciato un segno profondo nella diocesi e in quanti hanno collaborato con lui.