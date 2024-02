Il Montelupo fa suo il recupero. Una rete di Safina stende il Saline

montelupo

MONTELUPO: Lensi, Cupo, Piochi, Tremolanti, Corsinovi, Alicontri, Cintelli, Safina, Bini, Ndaw (87’ Gueye), Ulivieri. A disp. Cappellini, Beconcini, Marrazzo, Terramoto, Bruno, Cerrini, Nicolosi, Garunja. All. Lucchesi.

SALINE: Frongillo, Burchianti, Borri, Dell’Aversana, Salemmo, Franceschi, Rigoni, Zaccariello, Bernardoni, Tartaglione, Fabbri. A disp. Ioele, Cosimi, Pappalardo, Ciurli, Piu, Braccini. All. Ciricosta.

Arbitro: Giannini di Pontedera (assistenti Barretta di Pistoia e Mohamed di Empoli).

Rete: 57’ Safina.

MONTELUPO FIORENTINO – Al Castellani Montelupo e Saline tornano in campo per disputare gli ultimi 43 minuti della sfida sospesa lo scorso 4 febbraio al 47’ per l’incidente accorso al giovane amaranto Bianchini, rimasto a terra privo di sensi per qualche minuto. Dopo la sconfitta di misura sul campo della capolista San Miniato Basso mister Lucchesi recupera Alicontri dietro e può schierare lo squalificato Cintelli perché il proveddimento è stato emesso dopo il precedente spezzone di gara (l’altro squalificato Gueye è in panchina). A fare la differenza, sugli sviluppi di un corner battuto corto al 57’, è un cross dalla sinistra di di Safina (nella foto), che si infila nell’angolino opposto senza che nessuno lo tocchi in mezzo all’area. Con questi 3 punti, quindi, il Montelupo raggiunge quota 30, portandosi a più 4 sulla zona play-out.

Si.Ci.