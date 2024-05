Il mix perfetto?. Arte, note e cibo. Tre eventi ad hoc

VINCI

Arte, musica ed enogastronomia. È alle porte a Vinci un’esperienza culturale a 360 gradi per scoprire l’arte e i sapori del borgo Leonardiano, grazie all’organizzazione dell’associazione Il Contrappunto in collaborazione con il Centro Espositivo Leo Lev e Convinci. Si tratta di "Mus.T.A. - Music, Museum, Taste & Art", progetto che si propone di valorizzare l’eredità di Vinci attraverso un’esperienza culturale unica. La proposta, infatti vede il Centro Espositivo Leo Lev come luogo che ospiterà le visite museali interattive con al termine concerti dal vivo accompagnati da degustazioni di vino e prelibatezze gastronomiche.

Si parte sabato prossimo alle 18 con l’Inter Play Jazz Trio di Marco Moro (sax e flauto), Adriano Ghirardo (chitarra) e Marco Bottini (basso elettrico), il quale omaggerà i 50 anni della morte di Duke Ellington con un programma dal titolo "Black and Blue Duke Tribute" che vede l’esecuzione delle sue composizioni più rappresentative. Si proseguirà poi sabato 8 giugno, sempre alle 18, con "Per un pugno di ottoni", un viaggio tra le colonne sonore che vedrà protagonista l’ensemble I Quintett8ni. Il programma proporrà con originalità un vasto repertorio musicale arricchito da alcuni brani celebri del maestro Ennio Morricone e da musica per il grande schermo (e non solo) dei più importanti compositori di colonne sonore.

Il terzo ed ultimo appuntamento è invece fissato per il 22 giugno alla stessa ora. In scaletta un omaggio a Puccini e Brogi da parte del soprano Sara Cervasio e del baritono Carlo Morini, accompagnati al pianoforte da Daniela Novaretto. Un concerto esclusivo che celebra il centenario dalla scomparsa di Giacomo Puccini e Renato Brogi, attraverso le interpretazioni di alcuni dei loro brani più importanti. Per informazioni è possibile rivolgersi al Centro Espositivo Leo Lev in via Roma a Vinci, mentre per le prenotazioni è necessario scrivere una email all’indirizzo di posta elettronica [email protected] o inviare un messaggio tramite WhatsApp al numero di telefono 329 7151217.