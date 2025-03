“Il mercante di Venezia“ contemporaneo

EMPOLI“Il mercante di Venezia“ di Shakespeare arriva sul palco del Teatro Il Momento di Empoli grazie ad Underwear Theatre, regia e adattamento di Filippo Frittelli. L’appuntamento è per domani alle 21 quando Federico Tassini, Riccardo Storai, Giorgia Stornanti, Ettore Petrioli e Filippo Frittelli interpreteranno il dramma del famoso drammaturgo inglese. Il personaggio della bella Porzia, ideato da Shakespeare, nel travestirsi da avvocato per salvare il cristiano Antonio dalle grinfie persecutorie dell’ebreo Shylock, è di fatto un simbolo della parità di genere ante-litteram. Lo spettacolo rilegge in chiave contemporanea una delle opere più celebri del drammaturgo inglese, focalizzandosi sui temi della convivenza tra popoli e religioni diverse. La trama shakespeariana, che narra la contrapposizione fra ebrei e cristiani, diventa così il punto di partenza per un parallelismo audace e potente con i conflitti odierni in Medio Oriente. Una sorta di viaggio teatrale che unisce satira e simbolismo, suscitando una riflessione sull’eterna e drammatica attualità dei conflitti religiosi. La tensione del dramma originale si arricchisce di elementi moderni, tra cui la poesia di Alessandro Azzario – dalla quale è tratto il sottotitolo “senza rimedio“ – e le musiche dei Subsonica, che contribuiscono a creare un’atmosfera innovativa, suggestiva e pungente.