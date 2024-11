Il medico va in pensione. Si potrà richiedere il cambio anche online

Il medico di famiglia Fabrizio Cinelli, che operava nel comune di Castelfiorentino, terminerà la sua attività a partire da domani. A comunicarlo è l’Azienda Usl Toscana Centro. A tal proposito, i suoi assistiti dovranno provvedere alla scelta di un nuovo medico, mediante una delle seguenti operazioni: gli iscritti all’anagrafe sanitaria dell’Usl Toscana potranno scegliere il nuovo medico di preferenza direttamente dal proprio Pc o smartphone, accedendo attraverso l’app Smart SST, oppure andando alla sezione ’servizi’ del portale Open Toscana, con la propria tessera sanitaria attiva o con lo Spid.

In alternativa, il cambio potrà avvenire previo l’invio del modulo di richiesta (con documento d’identità allegato) all’indirizzo mail: [email protected]. Infine, la terza e ultima opzione per il cambio del medico richiede la visita al proprio distretto di riferimento; in alternativa, la stessa operazione potrà essere svolta tramite uno dei totem PuntoSI. Anche chi volesse procedere con quest’ultima opzione, dovrà essere in possesso di una tessera sanitaria attiva.