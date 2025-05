Il maniaco in bicicletta. Denunciato per atti osceni

EMPOLICicloamatore maniaco esibizionista per le vie di Pontedera. Con la scusa di chiedere informazioni stradali fermava ragazze, anche minorenni, e giovani donne e da un buco che aveva fatto sul pantaloncino mostrava il pene eretto. L’uomo, un 65enne residente in un comune dell’Empolese, è stato denunciato alla procura della repubblica di Pisa per atti osceni aggravati. Le indagini sono state portate a termine dagli agenti della polizia di stato del commissariato di piazza Trieste e della polizia locale di Pontedera in un’attività congiunta scaturita da alcune denunce e segnalazioni presentate dalle donne vittime del cicloamatore.

Sei gli episodi accertati dalla polizia e dalla polizia locale, verificatisi anche in prossimità di scuole. Per questo motivo a carico del 65enne è scattata anche la denuncia aggravata (ex articolo 527 del codice penale) per prima cosa perché gli atti sono stati commessi anche in danno di minori e anche nelle immediate vicinanze di luoghi abitualmente frequentati da minori con pericolo che questi vi possano assistere. Come detto alla polizia sono arrivate alcune denunce del ciclista che, in diverse strade cittadine, mentre si trovava sulla propria bicicletta, con la scusa di chiedere informazioni su alcune strade, fermava giovani donne, di età dai 16 ai 25 anni, con un’apertura nel pantaloncino da cui fuoriusciva il proprio pene eretto. Episodi verificatisi in giorni, orari e strade diverse, anche in prossimità di istituti scolastici e nei confronti di almeno una minorenne.

Polizia di stato e polizia locale sono riuscite a identificare il 65enne dalle telecamere di videosorveglianza posizionata nelle varie zone della città e dalla descrizione dettagliata della bici da corsa e dell’abbigliamento dell’uomo che però risultava di difficile identificazione. In occasione dell’ultimo episodio, la vittima 22enne è stata molto tempestiva e precisa nel descrivere il maniaco esibizionista e la direzione che aveva preso dopo la molestia. Così una pattuglia della polizia municipale è riuscita a intercettare e fermare la persona in prossimità di un parcheggio dove stava caricando la bicicletta sull’automobile per allontanarsi da Pontedera.

