Il maggio dei libri "Un autunno d’agosto"

EMPOLI

Il maggio dei libri alla libreria Rinascita di Empoli è particolarmente ricco. Tre, infatti, gli appuntamenti in agenda per la prossima settimana, a partire dal doppio appuntamento di domani e martedì. Si inizia con la presentazione di “Un autunno d’agosto, l’eccidio nazifascista che ha colpito la mia famiglia” di Agnese Pini, direttrice de La Nazione. L’autrice sarà ospite alle 18.30 e a dialogare con lei sarà la sindaco di Empoli, Brenda Barnini. L’eccidio nazifascista a cui si riferisce il libro, uno dei tanti che ha segnato indelebilmente il nostro paese, è quello dell’estate del 1944 a San Terenzo Monti, paese di poche centinaia di abitanti tra Liguria, Emilia e Toscana, dove vennero uccise 159 persone, in prevalenza donne e bambini, in un’esecuzione accompagnata dal suono di un organetto. Una storia che l’autrice ha sentito raccontare più volte dalla propria famiglia, dalla nonna alla madre e la zia, e che in questo libro, grazie ad una scrittura intensa, viva e piena di grazia, diventa un romanzo civile, con il respiro universale dell’inchiesta-racconto che parla di noi e del presente. È fondamentalmente una storia di umanità e di amore perché, soprattutto nei momenti in cui vita e morte sono così vicine, l’umanità e l’amore escono più forti che mai.

Martedì, invece, spazio a Josè Ovejero e al suo libro “Fumo“, con lo scrittore che dialogherà con le libraie della Rinascita. Una donna e un bambino vivono in una baracca in mezzo alla foresta, non hanno legami di sangue ma insieme formano una famiglia, atipica e silenziosa. Il rapporto tra i due si riduce a gesti, sguardi e abitudini condivise. La vita nella baracca è semplice, primitiva, finalizzata alla sopravvivenza, mentre il mondo fuori è ostile e selvaggio, il cibo scarseggia, la civiltà e la tecnologia sono echi lontani, appartengono a un passato dimenticato… Un romanzo che spinge a riflettere sull’animalità profonda della natura umana ma anche sulla sua straordinaria capacità di resistenza. Infine, sabato prossimo 27 maggio alle 17.30 si terrà l’incontro intitolato “C’era una volta un volt“, due chiacchere e semplici esperimenti per bambini e ragazzi dai 9 ai 14 anni. Ideatore e animatore del laboratorio è il fisico Claudio Giunti. L’Ingresso è gratuito con prenotazione obbligatoria chiamando il numero 0571 72746.