Il libro di don Cristiani presto in libreria

Sono arrivate altre copie del libro di don Andrea Cristiani e del giornalista Giampaolo Grassi che è stato presentato nei giorni scorsi in occasione del mezzo secolo di Shalom e dei 50 anni da prete del fondatore del movimento. Presto sarà in tutte le librerie e online. Intanto chi lo vuole può richiederlo a Shalom. Si tratta del libro "Il fuorilegge. Gesù, un Dio senza religione". Un titolo che anticipa le intenzioni dei loro autori. Nell’introduzione infatti don Cristiani afferma: "I Vangeli sono il racconto di una vita, quella di Gesù. E sono una provocazione unica, perché Gesù ha liberato la religione dalla religione". Un volume che induce a riflettere intorno a interrogativi importanti. Il Paradiso esiste? E l’Inferno? Andare a Messa serve? E il sesso è un peccato? Cosa dice il Nuovo Testamento degli omosessuali? La scienza smentisce le Sacre Scritture? Queste sono solo alcune delle tante domande che affollano le menti di fedeli e non, e a cui non è facile trovare una risposta soddisfacente, vuoi per la complessità dell’argomento o più semplicemente a causa dell’imbarazzo che porre simili quesiti a un prete può creare. Alla luce di oltre 50 anni di studi e riflessioni sulla Bibbia e, nel ruolo di parroco, di confronto quotidiano con i fedeli, don Andrea Cristiani, fondatore di Shalom – parroco della Collegiata – è l’uomo e il religioso che affronta queste e molte altre domande: le risposte sono racchiuse e approfondite nel libro che ha scritto proprio insieme al giornalista Grassi.