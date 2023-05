Il grande successo de Le Vie in Rosa Raccolti oltre 18mila euro per Astro

A conclusione delle manifestazioni legate a “Le Vie in Rosa“, per domenica 4 giugno è stato organizzato dal Circolo “Oreste Ristori“ di Ponte a Elsa un Bike Day amatoriale. Il ricavato dell’evento verrà devoluto alla associazione onlus Astro. L’evento della prossima domenica è l’ideale coronamento di queste settimane che sono state dedicate alla raccolta di fondi e alla sensibilizzazione sociale per quanto riguarda la prevenzione e la cura dei tumori femminili. Anche se con tutte le difficoltà causate dal maltempo delle settimane scorse, la manifestazione non si è mai fermata e nell’ultimo week-end si è concluso il grande progetto de Le Vie in Rosa per l’edizione del 2023.

L’associazione guidata dal presidente Paolo Scardigli è soddisfatta dei risultati raggiunti. Lo stesso presidente Scardigli, infatti, scrive: "Ad oggi (ieri per chi legge, ndr) abbiamo raccolto con le passeggiate e le vendite delle magliette oltre 18.800 euro". Un risultato davvero incoraggiante e che dimostra quanto siano grandi la generosità e la sensibilità degli abitanti dell’Empolese Valdelsa verso questa realtà. "Vorrei ringraziare tutti – prosegue Paolo Scardigli – i negozi che si sono resi disponibili nel Circondario Empolese Valdelsa e Valdarno Inferiore, la UISP Empolese e Zona del cuoio che nei corsi Afa ha divulgato la raccolta fondi. La Zignago Vetro che è sempre disponibile al sostegno dei progetti di Astro, oltre ad Acqua del Tesorino, Belardi Arredamenti, Berni srl, Hostage srl, Green Bar, Miriam2 srl, Pellemoda srl, Marcket Carta Empoli, IV San Bernard e tutti gli altri che stanno continuando ad aiutarci".

Nel Valdarno, ricordano dall’associazione che si occupa di sostenere le pazienti malate di cancro e di acquistare preziosi macchinari per la cura da donare all’ospedale San Giuseppe di Empoli, a causa del maltempo, le passeggiate non sono state fatte ma continua la vendita delle T-shirt il cui acquisto serve a finanziare le attività di Astro.

Sempre l’associazione ricorda che le T-shirt si potranno trovare nei negozi e alle Associazioni di volontariato che hanno assistito Astro durante lo svolgimento della manifestazione Le Vie in Rosa 2023. "Un ultimo ringraziamento - ha concluso Paolo Scardigli - va a tutti coloro che proprio partecipando alle passeggiate e acquistando le T-shirt ci stanno aiutando nella realizzazione dei nostri progetti".