Il grande corteo per la pace. Si parte da piazza La Vergine

FUCECCHIO

Dopo i giorni difficili dell’alluvione, tra danni e paura, le associazioni sono in pieno fermento per partecipare alla manifestazione per la pace che si terrà venerdì sera a Fucecchio. L’iniziativa è indetta per venerdì dal Comitato per i diritti umani del Valdarno. Il via alle 18,30 in piazza La Vergine e poi alle 19,30 al Poggio Salamartano. "Mentre le cronache parlano, drammaticamente, di corpi straziati, bambini, donne, anziani rapiti e vilipesi, paesi distrutti, rovine su rovine: si privano i civili di rifornimenti alimentari, si tagliano luce, acqua, si ordinano evacuazioni di massa, si sbarrano i confini, minacce, bombardamenti: “l’orrore è di scena ogni sera alla televisione e sui media”, dice il Comitato per i diritti umani del Valdarno Inferiore che chiede a tutti di esserci. "Noi scegliamo la pace, il disarmo, la solidarietà – spiega una nota dell’organizzazione – e vogliamo unire la nostra voce a quella dei molti che gridano “Fermatevi” perché l’abisso di una terza guerra mondiale è alle porte. I potenti, i re del mondo hanno scelto una strada che non ci piace, vogliamo tornare indietro". In un mondo dove poter essere tutti felici. Tutti. Nessuno escluso.