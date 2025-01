Il giorno della Memoria. Gli eventi sul territorio. Riflessioni, film e teatro

Tante occasioni di riflessione e un invito a non dimenticare. Il 27 gennaio tutto il mondo ricorda la liberazione, nel 1945, del campo di sterminio di Auschwitz-Birkenau da parte dell’esercito russo. Anche quest’anno, la mappa di iniziative nell’Empolese Valdelsa spazia dalle mostre al teatro, dagli incontri in biblioteca al cinema. Il comune di Empoli con l’Aned organizza la proiezione del documentario "Le rose di Ravensbruck" alle 9 di domani al Cenacolo degli Agostiniani, dedicata agli studenti delle scuole secondarie di primo e secondo grado. Nell’occasione, anche un incontro con i familiari degli ex deportati. Giovedì 30 gennaio sarà la volta delle scuole di secondo grado al cinema Excelsior, per discutere del film documentario "Liliana", sulla storia della senatrice Liliana Segre. Anche il progetto "Investire in Democrazia" esce dalle scuole per raccogliere il materiale in una mostra, realizzata a Palazzo Leggenda, visitabile domani dalle 9 alle 13 e dalle 16 alle 19 con gli elaborati delle classi che hanno aderito. "Il Giorno della Memoria, quest’anno, ha un significato ancora più importante. Ricorre l’80° anniversario della liberazione di Auschwitz - evidenzia Roberto Bagnoli, presidente Aned Empolese Valdelsa –. La ricorrenza serva come momento di consapevolezza per consolidare le nostre radici democratiche, di una realtà che si mobilita per cacciare l’antisemitismo, il razzismo, la xenofobia, l’omofobia, le discriminazioni. Di un Paese che vogliamo capace di promuovere diritti, uguaglianza e pace". "Un anniversario - seguono le parole di Raffaele Donati, consigliere comunale con delega alla cultura della Memoria - che sia occasione di impegno nella vita di ogni giorno per rigettare qualsiasi tipo di sopraffazione". Tutti a teatro con la storia di una grande amicizia messa a dura prova dalle leggi razziali. Mercoledì Giallo Mare porta in scena alle 21 "L’amico ritrovato" di Fred Uhlman, un classico della nostra letteratura (prenotazioni allo 0571/81629).

Nel cartellone di eventi "Tracce di memoria. Legami di comunità" domani alle 9 al Pacini di Fucecchio gli alunni dell’istituto comprensivo potranno assistere al docu-film "Luci nel buio" con l’intervento dell’associazione #fucecchioèlibera e della famiglia Nencioni. Alle 11.30 in piazza XX settembre, deposizione di una corona di fiori alle pietre di inciampo e alle 12 in piazza Boncristiani, omaggio a Nedo e Giuseppe Nencioni. Martedì invece, l’ incontro per gli studenti dell’istituto Checchi "Memoria viva, memoria condivisa". Cinema e memoria anche al Mmab di Montelupo Fiorentino, con la visione domani alle 21 del film "La zona di interesse". Al Teatro del Popolo di Castelfiorentino, stesso orario per "Viaggio ad Auschwitz A/R" (biglietti acquistabili sul sito www.teatrocastelfiorentino.it) con replica gratuita martedì mattina alle 10 e ingresso riservato agli studenti dell’Istituto Enriques e del comprensivo. Al Multisala Boccaccio di Certaldo alle 21 di martedì sarà proposto "I giorni della memoria", spettacolo a cura dell’Accademia della danza, in collaborazione con Ballet Academy. Infine Cerreto Guidi, dove alle 21 di domani la biblioteca "Emma Perodi" ospiterà letture a tema e la proiezione del documentario sull’Eccidio del Padule di Fucecchio "Tutto questo Sangue".

Y.C.