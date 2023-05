Il giorno della cicogna Un’escursione speciale

Dopo secoli di assenza, la Cicogna bianca è tornata a nidificare in Toscana, grazie all’adozione di misure di protezione degli ambienti naturali e a progetti di reintroduzione realizzati da associazioni e centri specializzati. Oltre alla coppia di Fucecchio, la prima a insediarsi nella nostra regione già dal 2005, oggi nascono pulcini di cicogna anche in altri due nidi ai margini della grande area umida, a Monsummano Terme, e in altri in tutta la Toscana. Il 27 maggio è in programma una visita speciale. Con questa visita, gli interessati avranno la possibilità di osservare dal vivo i nidi con gli adulti e i pulcini. Un esperto del Centro Rdp Padule di Fucecchio risponderà a tutte le curiosità sulla vita delle cicogne e sarà possibile “spiare” il loro comportamento a distanza, senza disturbarle.

A seguire una breve visita guidata agli allestimenti e alle mostre temporanee presenti nel Centro Visite della Riserva Naturale del Padule di Fucecchio, a Castelmartini. ll programma completo delle visite su www.zoneumidetoscane.it.