Il giorno della cicogna. Ecco la visita guidata

Verso il 25 aprile le uova delle prime deposizioni hanno iniziato a schiudersi, quindi i pulcini più grandi hanno adesso circa tre settimane. I "pulli" (o pulcini) sono ancora ricoperti da un piumino biancastro, non impermeabile, ed uno dei genitori rimane sempre di guardia al nido per proteggerli da eventuali minacce e ripararli dal sole o dalla pioggia. Fra poco inizieranno a spuntare le prime penne nere sulle ali, ma per completare l’allevamento dei cicognini fino all’involo occorreranno in tutto non meno di settanta giorni di intenso lavoro dei genitori.

Ecco l’evento "Il giorno della cicogna" che offre l’opportunità di osservare, senza disturbarli e a distanza di assoluta sicurezza, gli adulti impegnati nella cura dei pulcini. Nella mattinata di sabato primo giugno, dalle 9 alle 11, visita guidata. Come tutte le escursioni, anche questa sarà condotta da una guida ambientale escursionistica qualificata.