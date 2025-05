Il duello sul giardino: "I disabili svantaggiati. Comune in silenzio"

"Neanche un cenno dal Comune". Forza Italia torna all’attacco sulle problematiche per l’accesso alle persone che si muovono con la sedia a rotelle al giardino pubblico in via Mazzone a San Pierino. "Dispiace prendere atto come, senza alcun avviso e motivo, apparentemente plausibile, una pubblica amministrazione, posizionando una sbarra e chiudendo dall’oggi al domani un cancello, decida di lasciar fuori una categoria di persone svantaggiate costringendole a percorrere circa 600 metri di strada per accedervi da una rampa che chiunque può rendersi conto non essere a norma, e quindi pericolosa – dice il capogruppo azzurro Simone Testai –. Dispiace ancora di più prendere atto che, nonostante la questione sia nel frattempo divenuta di dominio pubblico, l’inconveniente lamentato continua a persistere, o meglio, il cancello ci risulta a volte aperto, altre chiuso, probabilmente negli orari coincidenti con l’attività sportive".

Da qui ulteriori riflessioni. " Ci domandiamo quindi chi può “arrogarsi” il potere di escludere dalla fruizione di questo spazio una categoria di persone svantaggiate, e se ciò è stato deciso direttamente dall’amministrazione o concordato con essa – sottolinea Testai –. È possibile che in un paese civile coloro che si muovono con la sedia a rotelle per passare qualche ora in uno spazio di tutti debbono sperare che qualcuno quel giorno abbia aperto il cancello oppure devono tornarsene a casa?". Infine: "Ci auguriamo di ricevere presto un riscontro alla nostra segnalazione visto che siamo stati accusati di non utilizzare i canali ufficiali. Auspichiamo soprattutto che questa situazione venga risolta perché la nostra Costituzione prevede il rispetto e la garanzia dei diritti di tutti. Siamo inoltre rimasti delusi di non aver avuto nessun riscontro da parte del consigliere regionale Iacopo Melio che si occupa proprio di queste problematiche".