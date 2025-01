Il derby con la Fiorentina. Tutto il calendario

Sabato prossimo torna in campo anche la Primavera dell’Empoli, impegnata nel derby esterno contro la Fiorentina, ma intanto la Lega Serie A ha reso noti date e orari anche delle giornate dalla ventesima alla ventiduesima del campionato Primavera 1 2024-‘25. Dopo la sfida ai viola di dopodomani alle 13 al Viola Park, i ragazzi di Alessandro Birindelli ospiteranno domenica 12 gennaio alle 13 al Centro Sportivo Petroio di Vinci il Cesena per la diciannovesima giornata. Il sabato successivo 18 gennaio, quindi, altra gara casalinga contro l’Inter, fischio d’inizio alle 11. Poi spazio al secondo turno infrasettimanale della stagione, quello di mercoledì 22 gennaio alle 12 a Udine, che precederà un’altra gara al Centro Sportivo di Petroio contro l’Atalanta, programmata per domenica 26 gennaio alle 11.