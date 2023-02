Il coraggio delle donne: il quadro per il centro Lilith

Un bel regalo per la sede del Centro Aiuto Donna Lilith di Empoli, nel cui atrio da ieri c’è affissa un’opera della pittrice Bruna Scali. È quello che ha donato Mario Cerofolini, titolare dell’omonima ditta, sensibile ai temi della cultura e della solidarietà. In occasione del convegno agli Agostiniani ’Donne al centro’, la Scali aveva fatto un ritratto collettivo di tredici donne di spicco italiane in ogni campo: Liliana Segre, Nilde Iotti, Sibilla Alerano, Maria Montessori, Margherita Hack, Samanta Cristoforetti, Federica Pellegrini, Rita Levi-Montalcini, Rita Atria, Franca Viola, Anna Magnani, Oriana Fallaci e Raffaella Carrà. L’opera era stata apprezzata anche dall’ex presidente della Camera Laura Boldrini. La consegna è avvenuta ieri alle Pubbliche Assistenze di Empoli: il dipinto è un esempio di come le donne debbano sentirsi orgogliose del loro ruolo nel contribuire da protagoniste alla vita della nazione. Qui arrivano donne comuni con gravi difficoltà, con storie a volte terribili, come ricorda la coordinatrice del Centro Lilith, Maya Albano.