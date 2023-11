Il Comune compra casa. Mutuo per il palazzo e stop all’affitto. Il costo è di 5,5 milioni

Comprare casa di questi tempi è una corsa a ostacoli tra prezzi che aumentano, mutui e caro-bollette. Ma il Comune di Empoli è deciso e ora vuole compiere il grande passo. Obiettivo: acquistare il palazzo storico istituzionale di via Giuseppe Del Papa (civici 41-43-45), sede degli uffici comunali. La proposta di acquisizione sarà presentata nella prossima seduta del consiglio comunale di Empoli.

"Finalmente il Comune di Empoli sarà di proprietà della città, la sede storica di via del Papa, quella che tutti i cittadini conoscono e frequentano, non sarà più in affitto da privati ma diventa patrimonio pubblico – sottolinea la sindaca di Empoli, Brenda Barnini - Questa scelta completa il quadro degli investimenti pubblici e delle valorizzazioni dei beni già di proprietà. Grazie ai progetti già realizzati con la rigenerazione di ex convitto, biblioteca, la prima parte dell’ospedale vecchio e i cantieri già pronti a partire e finanziati per palazzo Ghibellino e l’altra parte dell’ospedale vecchio che affaccia su via Roma, l’intero centro storico sarà completamente riqualificato".

Barnini si sofferma anche sull’aspetto economico: "L’operazione dell’acquisto di via Del Papa consente di trasformare le risorse che venivano pagate per l’affitto in una rata di mutuo. Dismettere gli affitti e acquisire patrimonio – continua la sindaca - è un principio sano per un’amministrazione pubblica che deve sempre destinare le proprie risorse pensando a scelte di lungo periodo con coraggio e lungimiranza". L’idea prende corpo a novembre del 2022 quando al Comune arriva la manifestazione di interesse di vendita dell’immobile. La giunta ha poi disposto di attivare la valutazione estimativa della struttura. Il prezzo stabilito? 5,5 milioni di euro, frutto di varie trattative tra l’amministrazione comunale e la proprietà.

L’immobile è composto dai seguenti vani: al piano interrato si trovano i locali tecnici, un deposito e una cantina; al piano terra 9 vani a uso ufficio, tre gruppi di servizi igienici oltre ad atrio e loggiato di ingresso da via Del Papa, corridoi di distribuzione e disimpegno, alcuni ripostigli e corte esterna piccola. La corte interna più grande è stata coperta e accorpata ai vani adiacenti per ospitare il servizio relazioni con il Pubblico; al piano ammezzato tra terra e primo sono stati ricavati 4 vani adibiti a deposito, archivio e altro. Tredici vani si trovano invece al primo piano

con uffici, sala consiliare, sala di giunta, ufficio gabinetto del sindaco, galleria d’arte, segreteria del sindaco, archivio, un vano server, due servizi igienici, corridoi e disimpegni di distribuzione. Al secondo piano altri 25 vani a uso ufficio, 4 servizi igienici, tre ripostigli. Il terzo piano è costituito da un unico vano tecnico.