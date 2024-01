Il Comune assume un operatore tecnico

Il Comune di Montelupo Fiorentino assume un operatore tecnico esperto, con mansione prevalente di giardiniere. È stato indetto infatti un concorso pubblico per titoli ed esami per la copertura di un posto a tempo pieno e indeterminato, nell’area ’operatori esperti’. La figura avrà mansioni in prevalenza di addetto alla manutenzione del verde, ma anche di immobili, attrezzature, veicoli, macchine utensili. I requisiti necessari? Diploma di istruzione secondaria di secondo grado, attestato di qualifica professionale in ambito agricolo e ambientale e specifica qualificazione professionali in tale ambito. Per presentare la domanda c’è tempo fino al 19 febbraio. Il bando completo è a disposizione sul sito del Comune di Montelupo Fiorentino.