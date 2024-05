Il Comitato di borgo contro l’antenna

Empoli, 13 maggio 2024 – In strada contro l'antenna di telefonia mobile spuntata sul tetto di un edificio privato in Chiarugi, angolo via delle Chiassatelle. C’era il “Borgo” ma anche i residenti di via Val Pusteria, che stanno portando avanti la loro battaglia per bloccare l’istallazione di un ripetitore in zona Sanzio.

«Unire i due comitati per fare squadra e tenere viva la protesta». Ecco uno degli obiettivi. Ma prima di tutto, avere accesso agli atti. In circa 50 empolesi del “Comitato di Borgo” si sono trovati per decidere il da farsi. «A sette giorni dalla richiesta formale di accesso agli atti rivolta all'amministrazione comunale - hanno dichiarato dal Comitato - non abbiamo ad oggi alcun cenno di risposta. Il Comune spera che la protesta si plachi e si giunga alle elezioni comunali. Siamo quindi costretti a decidere un salto di qualità nella protesta». Lo faranno con striscioni da appendere alle finestre di case «troppo vicine all’impianto» appena montato dal gestore Iliad.