"Il colloquio", tra lavoro e crudeltà

Sei candidati stanno per competere per il lavoro dei loro sogni in una ’stress interview’. Dovranno mostrarsi nella miglior luce possibile e risolvere una serie di prove. Ma quanto saranno disposti a sacrificare per realizzare il loro desiderio? "Il colloquio" è una commedia crudele sui giochi di potere nascosti dietro il lavoro dei propri sogni. Uno spettacolo che usa l’umorismo per parlare di problemi che siamo abituati a ignorare sul posto di lavoro: la disuguaglianza e la fake advertising, le molestie sessuali, la manipolazione.

In scena alle 21.30 di domani al Teatro comunale Regina Margherita di Marcialla (Certaldo) lo spettacolo, a cura della Compagnia Nuovo Teatro Tempesta di Firenze – con la regia di Marco Bartolini – fa parte della sezione teatro a km 0, con artisti provenienti dal territorio (per info e biglietti: 055 8074348). Sul palco Gabriele Bagnoli, Marco Bartolini, Virginia Bellini, Mattia Ciardi, Andrea Corti, Andrea Fantini, Giulia De Giorgio e Matteo Mazza. Ognuno degli interpreti è un personaggio con un proprio bagaglio di sogni e insicurezze, e fa del suo meglio per essere a posto con se stesso. Ma niente è come sembra. Appuntamento domani nella sala di via Amelindo Mori. Prevendita biglietti al bazar Norma di Marcialla o direttamente al botteghino del Teatro.