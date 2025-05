Il Club alpino e le lezioni sul campo. Studenti a scuola nelle Cerbaie: "Pronti a restaurare la segnaletica"

Conoscere il territorio. Muoversi in libertà, con lo sguardo rivolto alle tante bellezze. Si è concluso per l’anno scolastico 2024 – 2025 il ciclo di incontri della locale sezione del Club Alpino Italiano con i ragazzi delle prime classi della scuola media Montanelli – Petrarca. Sono state occasioni in cui i ragazzi – viene spiegato da una nota che il Comitato per la valorizzazione della Cerbaie ha rilanciato sui social – hanno appreso nozioni di escursionismo e su come frequentare la montagna con piacere ed in sicurezza oltre ai criteri per capire il paesaggio in cui si stanno muovendo. Esperienze particolarmente coinvolgenti sono state le escursioni nei boschi delle Cerbaie durante le quali c’è stato modo di vedere (dall’esterno) la villa Landini -Marchiani e conoscere le vicende della omonima ex Opera Pia, osservare alcune case coloniche abbandonate e comprendere i modi in cui, in esse, si svolgeva la vita quotidiana: senza luce elettrica, senza acqua in casa, la stalla al piano terra con la concimaia vicina, il forno per cuocere il pane una volta la settimana. Un lavoro formativo importante, dunque, quello svolto con la scuola dalla sezione del Club Alpino Italiano.

Inoltre nel sentiero in mezzo al bosco nel momento di suo maggior rigoglio, le guide del Club Alpino hanno fatto notare i numerosi cartelli didattici e la segnaletica istallata dalla amministrazione comunale nel 2010 ed oggi, purtroppo, in stato di generale abbandono, spiegando come la manutenzione di tali strutture necessiti, oltre che dell’intervento della amministrazione comunale anche della collaborazione e dell’impegno dei cittadini che frequentano questi stessi luoghi. I ragazzi – si apprende – "si sono dichiarati disponibili a partecipare al restauro della segnaletica ripristinando le scritte sulle frecce indicatrici".

Una disponibilità carica di significati, perché dimostra l’importanza delle escursioni sul territorio che hanno la forza di creare attenzione nelle giovani generazioni. Stanno per iniziare le vacanze, manca una manciata di giorni. Nel prossimo anno scolastico il progetto può riprendere e, quindi, potrebbero iniziare anche i "lavori".