Il clou dell’estate Boom di iniziative fino a settembre

Si presenta quanto mai ricco il programma dell’edizione 2023 dell’estate Montaionese. Numerosi infatti gli eventi che da questo mese di maggio fino a settembre coinvolgeranno sia le vie del centro e le piazze di Montaione che le frazioni: concerti, spettacoli teatrali, eventi enogastronomici, il mercato di prodotti tipici ogni venerdì, festival musicali, passeggiate tra la natura, visite guidate, intrattenimenti per bambini e tanto altro. Tra le novità di quest’anno spicca Montaione dei lettori, tappa del festival letterario “La Città dei Lettori 2023“, che si terrà nel fine settimana dal 30 giugno al 2 luglio in tre diversi luoghi: Castelfalfi, San Vivaldo e centro storico. Inoltre nel week-end dal 9 all’11 giugno è previsto nelle vie del centro “Borgo diVino in tour“, unico evento in Toscana della rassegna nazionale con degustazione di vini. Sempre in giugno, la collaborazione con l’Accademia delle Belle Arti di Firenze darà vita al progetto “MArte in centro“ con studi d’artista nel borgo e “Anabasis V“ a San Vivaldo, con opere realizzate sul posto da alcuni studenti.

Iniziativa singolare la serata del 29 luglio dedicata ai montaionesi nel mondo, un talk-show con i cittadini che vivono all’estero o lontano da Montaione. Tra le iniziative più importanti ricordiamo “Classica“ a San Vivaldo, rassegna di musica classica nella scenografia naturale delle cappelle della Gerusalemme di Toscana nelle ultime tre domeniche di luglio. Il “Festival della musica suonata“, con concerti nelle caratteristiche piazze del centro storico di Montaione e a Castelfalfi il martedì in agosto. Il “Paesaggio ritrovato 2023“, ciclo di escursioni gratuite alla scoperta delle bellezze naturalistiche presenti a Montaione e dintorni. Visite notturne alla Gerusalemme di San Vivaldo dal 15 giugno al 14 settembre. E ancora “Aperiborgo del martedì“ dal 6 giugno al 22 agosto, il contest gastronomico “Inforchettando 2023“, “Ciccia e vino“ il 30 giugno e il cinema all’aperto in una piazza del centro storico il mercoledì dal 21 giugno al 26 luglio. Il programma completo e dettagliato sarà consultabile sul sito www.montaioneintuscany.it.