Il Circolo avrà un nuovo volto. Lavori in corso a Martignana

Il Circolo Arci di Martignana riaprirà. Lo precisa il presidente Roberto Taddeini. "La vecchia gestione ha dato disdetta del contratto e quindi ha interrotto il rapporto con noi, riconsegnandoci le chiavi. Nel contempo – prosegue il presidente – ci siamo attivati per trovare un nuovo gestore. Lo abbiamo individuato e stiamo lavorando per procedere al nuovo rapporto. Allo stesso tempo la struttura ha bisogno di lavori di adeguamento e per questo ci stiamo attivando per fare progetti, chiedere permessi e procedere ai lavori necessari. In questo periodo siamo stati costretti a interrompere la somministrazione di cibi e bevande fino alla fine dei lavori che noi prevediamo prima delle festività natalizie". Vanno avanti regolarmente le attività ludico-sportive e sociali nei locali sottostanti. "Scusandoci con i nostri soci e frequentatori, faremo tutto quello che è nelle nostre nostre possibilità per riattivare al più presto il funzionamento della struttura. Diffidiamo chiunque dal mettere in giro voci false in merito alla chiusura del Circolo che avrà un nuovo volto e nuovi gestori non appena conclusi i lavori di adeguamento", conclude Taddeini.