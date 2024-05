Il Cfcm in scena con ’Ma che musical è?’

VINCI

Torna il musical al Cfcm di Sovigliana. Gli allievi di canto della scuola di musica del Centro di formazione e cultura musicale di Vinci, guidati da Bruna Vietri, metteranno in scena, sul palco del Cfcm, il saggio-spettacolo dal titolo “Ma che musical è?”. L’evento nasce da un’idea dell’insegnante Bruna Vietri, che ha alle spalle una lunga carriera nel mondo del Musical. Lo scopo è quello di avvicinare giovani e meno giovani a questo genere musicale, che sebbene sia seguito da un numero sempre maggiore di spettatori, fa ancora fatica ad essere approcciato dagli aspiranti performer, perché richiede una preparazione non solo nel canto ma anche nella recitazione e nella danza.

Per anni, il Cfcm ha prodotto musical integrali famosi, riadattati e rivisitati dal team dei docenti e questa opportunità ha avviato alla professione numerosi performer. "Dopo la pausa dalle scene, a causa dell’emergenza sanitaria legata al Covid, adesso siamo pronti per tornare in scena", spiegano dal Cfcm. Gli allievi si esibiranno in brani tratti dai musical più conosciuti: Rent, Mamma mia!, Willy Wonka e la fabbrica di cioccolato, Cats, Aladdin, Il Gobbo di Notre Dame, The Rocky Horror Picture Show. L’appuntamento è martedì 14 maggio alle 21 nella Sala Adams del Cfcm in via Don Ezio Canovai, 4-6. Ingresso libero. Per informazioni 3482737140. www.cfcmsovigliana.it