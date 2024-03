Il centrodestra svela le sue carte. Ecco Pavese, Scipioni e Di Mauro

Il quadro si compone, passo dopo passo, in vista delle sempre più vicine elezioni amministrative anche nel territorio del Valdarno. Nei giorni scorsi erano state ufficializzate le candidature di Lucia Masini a Certaldo e Vittorio Picchianti a Fucecchio. Ieri l’altro triplo annuncio. Sarà Fratelli d’Italia a guidare la coalizione di centrodestra anche a Vinci, Capraia e Limite e Montelupo: nelle scorse ore sono stati resi noti i nomi dei candidati che contenderanno al centrosinistra e alle altre forze il governo dei territori in questione.

"Una scelta che ha visto concordi tutti e tre i principali partiti dell’area centrodestra", ha assicurato il presidente provinciale di Fratelli d’Italia, Claudio Gemelli. A Montelupo, la sintesi fra le anime dell’alleanza di centrodestra ha portato alla candidatura di Federico Pavese, già consigliere comunale a Empoli e dirigente provinciale regionale di FdI, che se la vedrà con il centrosinistra pronto ad appoggiare il vice-sindaco Simone Londi.

A Vinci, l’asse Fratelli d’Italia-Lega-Forza Italia ha puntato sulla continuità: sarà di nuovo Alessandro Scipioni a rappresentare le tre formazioni, dopo aver ottenuto nel 2019 il 28,1 per cento dei voti ed aver svolto il ruolo di capogruppo d’opposizione in consiglio comunale e di consigliere di minoranza della Metrocittà. Un quinquennio fa affrontava l’attuale primo cittadino Giuseppe Torchia da rappresentante (in primis) della Lega, stavolta se la vedrà con il vincitore delle primarie dem Daniele Vanni da esponente di Fratelli d’Italia.

A Capraia e Limite il centrodestra ha invece ’promosso’ Emanuel Di Mauro, attuale vice-capogruppo della formazione che cinque anni fa diede l’appoggio a Nicolò Tani. E sarà chiamato a giocarsela in primis contro il sindaco uscente Alessandro Giunti. I tre candidati incontreranno quindi i rispettivi elettorati nei prossimi giorni, lanciando una campagna di ascolto che servirà poi a redigere quelli che saranno i programmi elettorali.

"I tre candidati, appena saputa l’ufficializzazione delle proprie candidature, si sono messi già al lavoro per creare liste competitive e inclusive anche di elementi civici – ha concluso Gemelli – per redigere programmi di governo del territorio che avranno sicuramente elementi comuni, vista l’omogeneità e le problematiche simili". La corsa verso le elezioni amministrative del prossimo giugno è insomma partita a pieno ritmo.