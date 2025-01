Il centro storico torna sotto i ferri. Cantieri al via per (almeno) tre mesi

La sosta natalizia è ormai finita a tutti gli effetti: la prossima settimana (già domani, al netto di imprevisti) dovrà coincidere giocoforza con la ripresa dei lavori. Per un’operazione che, nella migliore delle ipotesi e meteo permettendo, l’amministrazione conta di chiudere in via definitiva nei prossimi tre mesi, anche se pochi giorni fa è stata concessa dal Comune una proroga sino alla fine del prossimo aprile. È lo stato d’avanzamento relativo al cantiere del nuovo centro urbano, per l’operazione da oltre due milioni di euro realizzata con le risorse del Piano nazionale di ripresa e resilienza avviata nella scorsa legislatura. Le operazioni si erano interrotte di fatto lo scorso novembre perlomeno per quanto riguarda piazza Boccaccio, secondo le direttive impartite dell’amministrazione comunale in modo tale da dare la possibilità (com’è poi avvenuto) ai commercianti e alle associazioni di sfruttare il periodo natalizio con iniziative per il commercio ed aperture straordinarie.

Per quel che riguarda il cronoprogramma di massima, gli operai dovrebbero ripartire lavorando su via Roma, per poi lavorare su via 2 Giugno e concludere con le lavorazioni residue di piazza Boccaccio (con lo smontaggio degli apprestamenti di cantiere). L’ultima novità in ordine cronologico risale tuttavia a giovedì scorso, quando il Comune di Certaldo ha approvato una richiesta di proroga pervenuta dall’impresa che sta occupandosi del cantiere. A seguito di alcune modifiche in corso d’opera, la ditta ha chiesto all’ente la possibilità di prorogare la scadenza del termine ultimo di fine lavori al prossimo 30 aprile e la richiesta è stata accordata.

"Direi che siamo soddisfatti dei riscontri che hanno ricevuto le iniziative realizzate in piazze e in centro – ha confermato il sindaco Giovanni Campatelli –. Durante le feste sono stati organizzati eventi nel complesso partecipati, a partire dall’accensione dell’albero. Sbilanciarsi è difficile, perché le variabili sono comunque tante quando si tratta di lavori pubblici... Se tutto va bene, ci auguriamo di poter completare l’intera opera a cavallo fra la fine dell’inverno e l’inizio della prossima primavera".

G.F.