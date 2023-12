Il "caro casa" non si ferma. Picco massimo per gli affitti. Il prezzo sale a doppia cifra

Il caro casa sale a doppia cifra, insieme alla crescente difficoltà delle famiglie ad arrivare a fine mese. Affittare costa sempre di più. E sono tanti i fattori che incidono: con i mutui alle stelle si affitta di più e si compra di meno. Infatti il primo fattore che incide sull’aumento del costo degli affitti è l’inflazione. Un altro elemento che concorre all‘aumento dei prezzi degli affitti è il crollo dell’offerta di case in locazione in seguito alla decisione di tanti proprietari di rivolgersi al mercato degli affitti brevi per avere un ritorno economico più

importante oltre alla possibilità di rientrare in possesso dell’immobile per esigenze personali.

Una casistica questa nella quale può essere incasellata anche Fucecchio. Vediamo gli ultimi dati (Osservatorio Immobiliare): a novembre per gli immobili residenziali in affitto a Fucecchio sono stati richiesti in media 9,47 euro al mese per metro quadro, con un aumento del 20,18% rispetto a novembre 2022 (7,88 euro mensili al metro quadro). Negli ultimi due anni, il prezzo medio all’interno del comune di Fucecchio ha raggiunto il suo massimo nel mese, proprio pochi giorni fa con quest’ultima rilevazione. Il mese in cui è stato richiesto il prezzo più basso è stato settembre 2022: per un immobile in affitto sono stati richiesti in media7,61 euro al mese per metro quadro.

Un dato che è in tandem con i prezzi di vendita che tengono bene il mercato, registrando un incremento, seppur non marcato. Per gli immobili residenziali in vendita nel novembre scorso sono stati richiesti in media 1.447 euro al metro quadro, con un aumento del 2,84% rispetto a novembre 2022. Negli ultimi due anni, il prezzo medio all’interno del comune di Fucecchio ha raggiunto il suo massimo nel mese, anche in questo caso, proprio pochi giorni fa. Il mese in cui è stato richiesto il prezzo più basso è stato agosto 2022: per un immobile in vendita sono stati richiesti in media 1.367 euro al metro quadro. Secondo i dati dell’ Omi, il prezzo degli appartamenti nelle diverse zone a Fucecchio è compreso tra 1.080 euro al metro quadrato e 1.830 euro per la compravendita. Prendendo come riferimento le quotazioni degli appartamenti in vendita la zona Ponte a Cappiano (885 euro al metro) è la più economica, mentre raggiunge le quotazioni più elevate la zona Massarella (1.695 euro al metri quadrato).

Dal punto di vista immobiliare le zone più importanti sono le seguenti: San Pierino, Galleno, Massarella, Ponte a Cappiano, Torre, Querce. Secondo l’ Omi, per le compravendite la zona di San Pierino è quella con le quotazioni più alte (fino a circa 1.830 euro al metro quadrato).

Carlo Baroni