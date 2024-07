Il cantiere alla scuola Tilli: "Avanti con gli interventi"

CASTELFIORENTiNO

"Prosegue il cantiere di adeguamento antisismico della scuola Tilli, per un ammontare di più di due milioni e mezzo di euro. Avanti per lo spostamento del cantiere in vista di settembre, per garantire maggiore sicurezza".

È stato il sindaco Francesca Giannì a fare il punto sui lavori in corso sull’edificio scolastico, a seguito di un sopralluogo effettuato nei giorni scorsi. Si tratta di un’operazione in corso di realizzazione tramite risorse del Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza: alle opere di adeguamento da 1.570.000 euro si sono aggiunte quelle di sistemazione del tetto, per ulteriori 600mila euro.

Gli operai sono a lavoro e in queste settimane sono stati terminati una serie di passaggi cruciali: stando a quanto fatti sapere dall’amministrazione, sono ad esempio state raddoppiate le pareti necessarie alla tenuta sismica, sono stante riempite le murature nei punti individuati dalle relazioni tecniche e sono completate le imbiancature. L’ultima opera in ordine cronologico di questo elenco riguardava invece il risanamento del lato est del tetto.

L’ultima novità in ordine cronologico risale alla scorsa settimana, quando il Comune, "al fine di avviare regolarmente l’anno scolastico 2024-25" ha affidato "un intervento di adeguamento degli impianti della rete dati e loro alimentazione elettrica presenti nel locale ex archivio" che si era reso necessario.

L’obiettivo resta quindi quello di completare il grosso del lavoro entro il prossimo settembre, ossia quando per gli alunni sarà arrivato il momento di tornare fra i banchi per l’inizio del nuovo anno scolastico.

Sempre per restare in tema di edilizia scolastica e guardando oltre, nel corso di questa nuova legislatura dovrebbero chiudersi anche l’intervento in corso sull’asilo "Panda" di via De Gasperi (entro il primo trimestre del 2026, nel dettaglio) e quello che interesserà la realizzazione di un nuovo asilo nido fra via Mascagni e via Zanini, il cui iter burocratico sta arrivando a compimento alla luce del finanziamento ministeriale di 720mila euro annunciato nelle scorse settimane.

G.F.