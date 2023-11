Il cantiere ad Anselmo. Procedono gli interventi: "Sicurezza e decoro"

Di fatto è un’operazione di messa in sicurezza nell’abitato di Anselmo, frazione nel comune di Montespertoli che si sviluppa lungo la Strada Provinciale 80. Si tratta del cantiere per la realizzazione degli interventi per migliorare la sicurezza di un tratto importante della rete viaria. Il progetto prevede la realizzazione di una rotatoria per la mitigazione della velocità del traffico veicolare, nuovi marciapiedi in corrispondenza delle aree urbanizzate con edifici residenziali e una pista pedonale che collega le varie porzioni dell’abitato. Il quadro economico del progetto è di circa 700 mila euro e l’intervento si inserisce nel quadro dei lavori già realizzati dal Comune di Montespertoli due anni fa per la mitigazione del traffico e la realizzazione dei nuovi marciapiedi nel primo tratto della frazione, in località Fornace, vicino al confine con Lastra a Signa e Montelupo Fiorentino.

Sono stati dunque già realizzati i marciapiedi che collegano la località Fornace alla pista pedonale, anch’essa completata nel tratto che arriva fino al civico 568. La pista pedonale avrà una colorazione rossa per essere distinta dal piano stradale e sarà separata dallo stesso da una staccionata in acciaio. Grazie a questo investimento, infatti, sarà possibile spostarsi a piedi lungo l’abitato con maggiore sicurezza, con l’obiettivo di migliorare sensibilmente la vivibilità complessiva della frazione, oltre al decoro urbano.

Saranno anche inseriti marker stradali del tipo "zocchi di gatto" per segnalare la presenza del percorso ai veicoli in transito. Lungo la Sp80, inoltre – spiega una nota dell’amministrazione comunale – saranno realizzati alcuni attraversamenti pedonali con illuminazione ad hoc. Una novità particolare è la predisposizione del cablaggio per due rilevatori fissi di velocità, che saranno installati rispettivamente in località Fornace per i veicoli che procedono verso Ginestra Fiorentina e prima del civico 43 per i veicoli in direzione Montespertoli.

L’obiettivo, spiega l’amministrazione. è duplice: da un lato, migliorare significativamente il decoro della frazione garantendo la percorrenza pedonale per tutta la lunghezza dell’abitato; dall’altro, mitigare la velocità con cui i veicoli procedono lungo la strada provinciale, che è una delle più insicure del territorio comunale stando ai dati raccolti in collaborazione con la polizia municipale.