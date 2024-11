Il cane Willy in azione. Droga alla stazione 100 grammi di hashish

L’unità cinofila della polizia municipale ha messo a segno un altro successo. Il suo fiuto infallibile ha permesso di scovare 100 grammi di hashish destinati allo spaccio nascosti nel terreno nei pressi della stazione di Certaldo. L’operazione, eseguita lunedì pomeriggio, fa parte dei controlli settimanali che la municipale dell’Unione dei Comuni effettua negli undici Comuni dell’Empolese Valdelsa. Con il supporto del ‘neo-assunto’ Willy – un golden retriever di undici mesi – e del veterano Noa, gli agenti hanno setacciato la zona antistante la stazione, i sottopassaggi, le vie limitrofe e ai marciapiedi paralleli ai binari. Willy ha segnalato un’area con scarsa illuminazione e qui è stato trovato, sotto un pò di pietrisco, un involucro di cellophane con all’interno la droga. Già la scorsa settimana il cane aveva scovato altri cento grammi di sostanza stupefacente alla stazione di Castelfiorentino.

"Gli operatori suppongono che, come avvenuto in altre occasioni, le sostanze vengano abbandonate o frettolosamente nascoste da spacciatori colti di sorpresa e datisi alla fuga all’arrivo delle pattuglie, che all’improvviso interrompono fasi di scambio, vendita o cessione di droghe – fanno sapere dall’amministrazione comunale con una nota diffusa anche per ringraziare Municipale e forze dell’ordine del loro operato –. L’attività di ostacolo alle fasi dello spaccio, all’interno di un quadro di interventi più ampio e spesso caratterizzato dalla collaborazione con le forze di polizia dello Stato, rappresenta oltremodo una strategia di efficace impatto sociale, capace di ridimensionare localmente lo spessore del fenomeno malavitoso e restituire spazi alla comunità". Da qui la volontà da parte delle istituzioni di incrementare le attività di prevenzione allo spaccio si perfezionano sia nei centri abitati sia nelle aree boscate, dove il fiuto canino rappresenta un valore aggiunto nella ricerca dei depositi e dei siti dei pusher.