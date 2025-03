Il bus vandalizzato non ha guastato la festa

EMPOLI A Roseto degli Abruzzi quella dell’Use Rosa Scotti è stata una cavalcata inarrestabile, eppure c’è chi ha provato letteralmente a ‘fermarla’. Il mattino successivo alla vittoria nei quarti contro Mantova, infatti, la squadra biancorossa ha avuto un brusco risveglio. "Quando siamo scese per andare all’allenamento avvicinandoci ad uno dei nostri due pulmini abbiamo iniziato a sentire un forte odore di benzina e infatti sotto al mezzo c’era una chiazza di gasolio – racconta capitan Irene Ruffini –. Qualcuno, durante la notte ha danneggiato in diversi punti il serbatoio rendendo così inutilizzabile il mezzo. Abbiamo subito fatto la denuncia ai carabinieri e ci siamo un po’ arrangiate con l’altro pulmino e l’auto del nostro preparatore atletico per raggiungere il palazzetto (sorride, ndr)". Una brutta sorpresa, che al di là di un po’ di ritardo nella tabella di marcia, non ha però pesato sul cammino delle empolesi. "Il palazzetto era comunque vicino al nostro albergo, massimo dieci minuti in auto – aggiunge coach Alessio Cioni (nella foto) –, quindi non è che poi questo contrattempo abbia scombussolato più di tanto il nostro piano giornaliero. Ci siamo comunque potuti allenare con grande serenità e intensità".

Inizialmente qualche preoccupazione c’era per il viaggio di ritorno, ma alla fine anche sotto questo aspetto si è risolto tutto per il meglio. "Non sappiamo se sia stato davvero uno spregio nei nostri confronti o un tentativo di furto di gasolio – precisa il presidente, Matteo Corsi –, ma la cosa importante è che abbiamo trovato un meccanico del posto che ci ha fatto una prima sommaria riparazione per permetterci di rientrare ad Empoli, dove poi abbiamo subito portato il pulmino in officina". Così proprio sui due mezzi durante il viaggio di ritorno verso la Toscana è iniziata la festa. "A Roseto degli Abruzzi non abbiamo potuto fare granché perché ci siamo subito rimessi in cammino per Empoli – conferma Ruffini – ed allora i festeggiamenti sono cominciati sui pulmini durante le quattro ore di viaggio".

Ma le celebrazioni per un trionfo di tale portata non sono certo finite qui. "Mi ha chiamato il sindaco Mantellassi e sabato mattina saremo ricevuti in Comune – conclude il massimo dirigente Corsi –, poi quasi sicuramente nella prossima settimana organizzeremo una festa al Pala Sammontana per condividere con tutti i tesserati biancorossi questo trionfo e cullarci ancora un po’ questa bellissima vittoria". Si.Ci.