Il bidello antieroe racconta la scuola

"Il bidello" è il libro che sarà presentato nella nuova tappa del ciclo di incontri "Empoli che scrive", in programma oggi alle 17.30 alla biblioteca Fucini di Empoli. A dialogare con l’autore Giovanni Taddei (nella foto con il suo libro), leggendo pure alcuni estratti del libro, sarà l’attore Andrea Giuntini. L’ingresso è libero. Il protagonista del volume è un anziano bidello alle prese con l’ultimo anno di lavoro che lo separa dalla pensione in una difficile scuola della profonda provincia toscana, frequentata da bimbi che provengono da ogni parte – economicamente povera – del mondo. Egli è un uomo scorbutico, solo e politicamente scorretto: la moglie lo ha lasciato da un anno e la figlia vive a Milano con il suo compagno. Ha un unico amico, il vecchio cane Dicche, a cui confida i suoi patemi e con cui ascolta blues, sua grande passione. Il testo, oltre a narrare la vicenda umana del bidello, solitario antieroe e peccatore, vuole offrire uno spaccato della scuola italiana contemporanea all’interno del Comprensorio del Cuoio, uno tra i più importanti distretti industriali della nazione. Il punto di vista del bidello che racconta la vita scolastica, in un dialetto rigidamente toscano, è una novità nel panorama narrativo. Giovanni Taddei, classe 1961, vive a Empoli dal 1989 e dopo 32 anni da manager turistico, con l’arrivo del Covid, è diventato bidello.