Il bacio della Dea Bendata. Un fortunato anche in città. Vinti 50mila euro alla lotteria

La Dea Bendata torna a baciare Fucecchio. L’ha fatto con l’estrazione delle lotteria Italia 2024. Un 10 da ben 2 milioni di euro. Qui, nella città del Padule e del giornalista Montanelli, è stato assegnato uno dei cinque premi da terza categoria da 50mila euro l’uno.

La vincita fucecchiese è una di quelle, quindi, che ha segnato il successo della lotteria in Toscana dove non è stato assegnato nessun premio di prima categoria: ma la nostra regione – grazie alle vincite minori – ha potuto festeggiare comunque. In Toscana sono stati infatti staccati oltre 600mila biglietti, con una percentuale del +29,7% rispetto a un anno fa. Un fortunato, appunto, c’è stato anche a Fucecchio: 50mila euro, alla fine, sono un bella cifra, che non cambia la vita, ma può regalare qualche soddisfazione in più.

Specie in questi tempi in cui la crisi si fa sentire, ed il caro vita è l’argomento di tutti i giorni. Insomma, una bella vincita che non ha tuttavia niente a che vedere con il gran colpo che fu messo a segno nell’ottobre del 2023 da un fortunatissimo giocatore del territorio. Ricordiamo che i quel concorso del 10eLotto senza dubbio cambiò la vita a un giocatore che, centrando un 10 (combinazione 2-3-6-21-42-45-61-62-78-81), si aggiudicò la bellezza di 2 milioni di euro con una puntata di appena due euro.

La super giocata fu fatta alla Tabaccheria Borghi in piazza Montanelli, proprio nella piazza centrale della città. E si è trattato, indubbiamente, della vincita più cospicua fatta sul territorio almeno negli ultimi anni. In passato era stato portato a casa un 5+1 da quasi 400mila euro al Superenalotto.

