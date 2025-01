Il 2025 a teatro. A Fibbiana arriva: "Il Monolocale"

MONTELUPO FIORENTINOUno spettacolo per salutare il 2024, quello di martedì scorso intitolato "L’imbuto cosmico", ed uno per brindare al nuovo anno, "Il Monolocale" di Matteo Dall’Olmo, che è anche il regista, portato in scena dalla compagnia Unicorno di Vinci. L’appuntamento è ancora una volta al Teatro Aurora di Fibbiana, frazione di Montelupo, domani alle 21.15 per gustarsi un testo originale, comico e pieno di colpi di scena. Dopo il successo della prima assoluta lo scorso novembre al Teatro di Vinci, come spettacolo fuori concorso all’undicesima edizione di "Teatro di Quarconia", torna sul palco Mario. Mario non abita nel suo monolocale, Mario ci vive. Mario è il suo monolocale. Lì si è isolato dal resto del mondo. Non parla. Non esce se non è strettamente necessario. L’unica cosa che vuole è stare da solo nel suo angolo di mondo e vivere in tranquillità, in mezzo ai suoi libri e ai suoi dischi. Mario, a suo modo, crede di stare bene. È facile parlare con qualcuno che non si oppone e non risponde e per questo i suoi amici e parenti invadono continuamente il suo spazio, il suo amato monolocale per parlare con lui dei loro problemi. Mario è un uomo paziente, ma la pazienza ha spesso un limite e, tra divertenti fraintendimenti ai danni del povero Mario, si snocciola una storia fatta di incomprensioni e cose non dette. Ci sarà qualcuno in grado di riportare Mario a riveder le stelle?

Oltre al protagonista, interpretato da Francesco Angioli, Marco Monelli vestirà i panni dell’amico e coprotagonista Luca, determinato, socievole e ottimista ma anche egocentrico, impaziente e arrogante, con un sogno nel cassetto: essere presente allo stadio quando la Fiorentina vincerà il suo terzo scudetto. Carla Stefanelli sarà invece Isabella, che sogna di diventare una famosa designer di interni, mentre Giulia Corsi darà voce a Chiara, aspirante avvocatessa nel settore familiare. Infine Elena Bellucci sarà Miria. Per le prenotazioni è possibile contattare il numero di telefono 333 8002148.