I volontari del futuro . Giovani e creatività. Premiate le idee migliori a favore del terzo settore

EMPOLI Un bando, cinque progetti vincitori (su 18 candidati dall’Empolese Valdelsa), 25mila euro di investimento sulla creatività dei volontari del futuro e tante idee per rilanciare il Terzo Settore. Dall’attivismo in ambito ambientale alla cultura, dal recupero della storia e della tradizione del territorio a nuovi modi di fare agricoltura, quello dell’associazionismo è un sistema virtuoso da alimentare. Le risorse, anche quest’anno, arrivano da Regione Toscana-Giovanisì che in accordo con il Dipartimento per le Politiche Giovanili e il Servizio Civile Universale, insieme alle 11 Fondazioni bancarie della Toscana ha finanziato "Siete presente. Giovani e associazionismo", bando realizzato da Cesvot.

Il focus, promuovere e qualificare il ruolo dei giovani nell’associazionismo locale, dare forza a una generazione nuova perché sia capace di rinnovare la proposta. Volontari…si diventa, ma facilitare il ricambio generazionale è tutt’altro che facile. L’Empolese Valdelsa ci prova con un bando che "permette alle associazioni di farsi conoscere, e che quest’anno ha un doppio filo – ha anticipato durante la premiazione dei vincitori al Cenacolo degli Agostiniani Maria Rita Cestari, presidente delegazione Cesvot Empoli – Cultura e ambiente sono temi sui quali si daranno da fare i nostri ragazzi". Empoli, capitale del volontariato. "Una città che non fa provincia – ha sottolineato Luigi Paccosi, presidente Cesvot – ma che è molto vivace da questo punto di vista. Il bando per le associazioni vincitrici sarà un’opportunità per mettere in campo buone pratiche di volontariato giovanile e, da iniziativa regionale, sarà replicato a livello nazionale".

Stando ai dati aggiornati al mese corrente, la delegazione Cesvot di Empoli (11 Comuni dell’Unione e 4 del Valdarno Inferiore) conta 580 realtà associative: 181 le associazioni di volontariato (rappresentano il 31,2%), 37 le imprese sociali (6,4%), un ente filantropico, e ben 329 associazioni di promozione sociale (56,7%). Un mondo in forte crescita, nonostante la difficoltà a reperire nuovi volontari. Nel novembre 2023 si contavano 542 realtà, nel febbraio 2024, 554, un anno dopo eccone 26 in più, tra enti ed associazioni. Ad aumentare sono proprio le Aps, 20 in più in appena due anni. "Il Terzo Settore – è intervenuto il sindaco Alessio Mantellassi – riesce a far fronte alla richiesta dei bisogni delle persone sempre più marcati, laddove la possibilità di risposta delle strutture pubbliche è limitata così come le risorse. Con la passione, questo tessuto resta in piedi e si conferma forte". Parola d’ordine, promuovere opportunità di crescita, formazione e impegno civico, "sviluppare competenze e capacità di leadership – ha aggiunto Giovanni Urti, presidente Fondazione CR San Miniato –. Siamo fiduciosi che questa nuova edizione del bando contribuirà a rafforzare il legame con la cultura del volontariato". I cinque progetti vincitori (5mila euro per ciascuno) sono "Carciofarte – Coltiviamo Cultura" per il territorio di Vinci e "Narrazioni Popolari" (ente capofila è Tra I Binari Aps di San Miniato). E ancora "Argine Verde: Giovani, Ambiente e Comunità" del Centro Accoglienza Empoli insieme a diverse altre associazioni del territorio, "Artshub Next: da Festival a Incubatore di Espressività Giovanile", che vede coinvolto il Comune di Fucecchio insieme ad un’ampia rete associativa del Valdarno Inferiore. "Scrivere e vivere la ricchezza della diversità", è il progetto dell’Associazione Letteraria Giovanni Boccaccio.

Ylenia Cecchetti