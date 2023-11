I vigili scioperano: "La protesta va avanti"

EMPOLESE VALDELSA

Avrebbero dovuto incontrarsi entro dieci giorni dall’ultima riunione in Prefettura (dello scorso 11 ottobre) per stilare un cronoprogramma che risolvesse, o quantomeno affrontasse i problemi. Ma quell’appuntamento tra le organizzazioni sindacali della polizia municipale e gli amministratori dell’Unione non c’è mai stato. Per questo motivo l’assemblea del personale della municipale dell’Empolese Valdelsa, riunitasi giovedì nella sala del consiglio del Comune di Montelupo Fiorentino, ha votato per proseguire lo stato di agitazione proclamato da Uil Fpl e Cse Flpl e di indire una giornata di sciopero per domenica 10 dicembre. All’inizio dell’assemblea, cui hanno partecipato in due turni, quaranta agenti, è stato ricordato a tutti quali erano gli argomenti portati sul tavolo della Prefettura, ovvero: la mancata assunzione di agenti e ufficiali di polizia municipale; l’assenza di un’organizzazione dell’ufficio del personale, del ced e dell’economato; la mancata erogazione del salario accessorio degli ultimi cinque mesi; oltre al mancato acquisto di strumenti di difesa e della divisa e la mancata manutenzione dei veicoli a causa dell’assenza di una gara per la nomina dell’officina meccanica. A chiudere la lista dei problemi lamentati dal personale anche l’impianto radio non funzionante.

"Ad oggi – spiegano in una nota congiunta Luca Mori (Cse-Flpl),

Enrico Maestrelli (Cse-Flpl), Ivan Galante (dirigente regionale Cse-Flpl), Barbara Giorgi (Uil Fpl), Lorenzo Vanni (rappresentante territoriale Empolese Valdelsa Uil Fpl Toscana Centro) –

le organizzazioni sindacali non sono state convocate né esiste un cronoprogramma, ma una semplice comunicazione dove si indica che i concorsi per agenti e ufficiali sono prossimi alla pubblicazione, senza specificare quanti agentiufficiali verranno assunti e quando, l’assunzione di un dirigente amministrativo di cui non conosciamo il nome e non sappiamo che ruolo svolgerà, e che l’impianto radio è regolarmente funzionante: non riusciamo però a capire cosa hanno controllato, considerato che il computer della radio è bruciato e su 80 radio portatili 60 hanno la batteria esausta".

La nota, tuttavia, si chiude con l’apertura al dialogo. "Da parte delle due sigle sindacali rimane la massima collaborazione e disponibilità per un incontro costruttivo per risolvere i problemi".

Irene Puccioni