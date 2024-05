I vandali contro Mantellassi. Svastiche e inno al Duce sui muri: "Un’offesa alla democrazia"

Scritte che inneggiano al Duce. Vandalismi dal sapore amaro nella campagna elettorale che poterà alle urne per la nuova amministrazione di Empoli. La sede del comitato elettorale di Alessio Mantellassi, candidato sindaco del centro sinistra è finita nel mirino, probabilmente fra domenica e lunedì. La sede è stata riaperta lunedì e subito sono state notate sulla facciata esterna e ai lati dell’ingresso disegni di alcune, croci celtiche e scritte inneggianti al Duce. Ieri mattina Simone Falorni, segretario Dem, insieme a Matteo Maltinti, membro della segreteria, hanno sporto denuncia contro ignoti. "Questi gesti vigliacchi esprimono violenza e odio e vanno fermamente condannati – dice Mantellassi –. Atti che contrastano con i valori democratici e antifascisti della nostra città, atti che non ci intimidiscono e che condanniamo fermamente. Noi andiamo avanti con la nostra campagna elettorale e continuiamo a lavorare per il bene di Empoli. Spero che le forze dell’ordine individuino i responsabili di questo gesto vile". Parole di condanna anche da parte del segretario toscano Pd EmilianoFossi: "Per fronteggiare questi gesti di intolleranza andiamo avanti ancora più convintamente". Solidarietà dalla candidata sindaco Maria Grazia Maestrelli (IV): "La competizione politica deve essere sempre nel rispetto dell’avversario e soprattutto dei valori democratici".

Intanto prosegue la corsa elettorale, fra incontri e interventi su tematiche importanti per il territorio. La prossima iniziativa è in calendario per oggi. Al centro l’abbigliamento che è stato per anni, soprattutto negli anni ’60, il motore dello sviluppo di Empoli. Ed è ancora un pezzo rilevante della nostra economia. Così su impulso di Stefano Romagnoli, già dirigente della regione Toscana, è stato organizzato un incontro al comitato elettorale di Mantellassi che già nel titolo contiene un auspicio: “Moda, lavoro, storia. Un centro di documentazione per la storia dell’abbigliamento a Empoli“. Interverranno Stefano Romagnoli che parlerà delle origini dell’industria dell’abbigliamento a Empoli, Marco Landi, imprenditore e presidente nazionale di Cna Federmoda, e Laura Taddei, candidata nella lista Alessio Mantellassi sindaco. Concluderà Alessio Mantellassi, candidato sindaco del centrosinistra, Modera il giornalista di Clebs Emilio Chiorazzo.