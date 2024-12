I talenti riuniti per la loro ’prof’ nel ventennale

CASTELFIORENTINO

Sono passati venti anni dalla prima edizione. Da quando la professoressa Daniela Casagli (nella foto) organizzò la Festa di Natale dell’Enriques: un momento in cui gli studenti potevano esibirsi nelle loro passioni: sportive, canore, di ballo e danza, ma anche di recitazione, poetiche e perfino di cabaret. In una serata, dedicata allo scambio degli auguri, ciascuno poteva esprimere il proprio talento portando in scena una performance. Quest’anno, in occasione del ventennale e in coincidenza con la conclusione della sua carriera professioninale, la professoressa Casagli ha voluto organizzare un’edizione speciale richiamando tutti quei talenti che in questi due decenni si sono esibiti nella loro scuola. L’appuntamento è per questa sera alle 20.45 nell’auditorium dell’istituto Enriques per una serata ricca di emozioni.