I sogni spezzati. Nicholas e i bulli da cui difendersi

EMPOLI

I sogni possono essere spezzati da una violenza subdola? E se questa violenza fosse propria dell’animo umano, celata sin dall’adolescenza? Queste le domanda al centro di "Affogo", scritto e diretto da Dino Lopardo, con Mario Russo e Alfredo Tortorelli. Lo spettacolo, che chiuderà la rassegna "Teatro contemporaneo", andrà in scena mercoledì prossimo alle 21 al Minimal Teatro di Empoli. È da queste domande che inizia l’indagine scenica su diversi temi: dalla solitudine al genere, dai rapporti familiari alla società corrotta fino al bullismo. Se i bulli persistono nei loro atteggiamenti e comportamenti rischiano di strutturare disturbi della condotta e successivamente disturbi antisociali di personalità, mentre le vittime possono andare incontro a disordini depressivi e sentirsi prive di valore. Sia i carnefici che le vittime, presentano difficoltà nella regolazione e nel riconoscimento delle emozioni. Le condotte aggressive rappresentano un tentativo di affermazione della propria identità, per acquisire un ruolo e lenire le insicurezze personali. Tali condotte aggressive, rappresentano un fenomeno molto diffuso, caratterizzato da atti vessatori, intimidatori e prevaricatori rivolti verso i pari.

Nicholas, il protagonista di questa vicenda, ne è vittima ma al tempo stesso carnefice. Vive in casa con degli zii, ottusi e dalla mentalità provinciale. Sin da bambino conserva un sogno nel cassetto: diventare campione di nuoto, nonostante la sua paura dell’acqua. Una vasca da bagno rappresenta la sua infanzia: il ricordo di quel tempo in cui la sua compagna di avventure era una papera giocattolo, interrotto tuttavia da un evento inaspettato, causa della sua fobia. Nicholas è costretto a fare i conti con la propria natura e dopo aver commesso un danno irreparabile, la sua intera esistenza verrà sconvolta. Lo spettacolo è stato finalista In-box 2024-25, ha vinto il premio Drammaturgia 2024 al Torino Fringe Festival e Russo, il protagonista, è stato finalista ai prestigiosi Premi Ubu 2024 come miglior attore under 35.