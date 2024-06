I Sine Tempora Ensemble per Masolino

Un’apertura straordinaria di sera per poter ammirare i capolavori del primo Rinascimento accompagnati dalle melodie del Sine Tempora Ensemble. Domani in occasione del primo lunedì di estate, infatti, la mostra "Empoli 1424. Masolino e gli albori del Rinascimento" sarà aperta dalle 18 alle 23 per ospitare il concerto alle 21 nella sede espositiva della chiesa di Santo Stefano degli Agostiniani, con accesso da via dei Neri. Il Sine Tempora Ensemble ha voluto celebrare Masolino partendo dalle impressioni trasmesse dalle sue opere, con il trio composto da Elisa Prosperi (voce), Sandro Tani (saxofoni) e Mirco Capecchi (contrabbasso, nella foto) che eseguirà un programma di brevi interventi musicali che si ripeteranno durante la serata e che toccheranno diverse epoche storiche. Una formazione densa di contrasti sonori con un repertorio che prende spunto dal particolare uso di luci e colori che caratterizza la produzione artistica di Masolino. Gli arrangiamenti originali dei madrigali di Orazio Vecchi, della musica novecentesca di John Cage e Richard Rodger e delle melodie tradizionali la cui origine si perde nel tempo, sono stati pensati per sottolineare la poetica pittorica di Masolino creando innovative suggestioni artistiche. Per informazioni e prenotazioni è possibile contattare Empoli Musei telefonando allo 0571 757563 o scrivendo a [email protected].