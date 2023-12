I primi 35 anni dell’Atletica. Grande serata

Una serata che è stata un successo di presenze ma anche di tante emozioni. Tutto per festeggiare un grandissimo traguardo, non soltanto sportivo ma anche sociale e per questo ancora più bello. E’ quella che è andata in scena nei giorni scorsi e che ha riunito la grande famiglia dell’Atletica Fucecchio in occasione del 35esimo anniversario di attività dell’associazione sportiva, nata nel 1988. La festa – spiega una nota – si è tenuta nei locali della Calamita, dove atleti, tecnici e dirigenti hanno festeggiato insieme a tutte le famiglie dei tesserati. Alla serata sono intervenuti anche il sindaco di Fucecchio Alessio Spinelli, la vice sindaca Emma Donnini e l’assessore allo Sport Fabio Gargani, che hanno portato i saluti e che con la loro presenza hanno sottolineato il ruolo importante che svolge sul territorio questa realtà.