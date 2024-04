I nomi Tafi e Mariotti nel nuovo ospedale

Intitolare due spazi del rinnovato presidio ospedaliero Santa Verdiana a due figure storiche di Castelfiorentino come Mario Tafi e Luigi Mariotti. È la proposta che il Comune inoltrerà a Regione e Asl Toscana Centro. Sulla struttura sono previsti lavori di ristrutturazione dai quali nasceranno una palazzina per le cure intermedie, un hospice e una terza struttura per la cura dei disturbi alimentari. E il Comune ha chiesto, una volta chiuso il cantiere, di dedicare alcuni locali del nuovo presidio a Mariotti e Tafi, che in qualche modo lo fecero crescere. Il primo, nato a Firenze nel 1912, è stato più volte ministro della sanità e precursore del servizio sanitario nazionale nel 1978. Il secondo, nato a Castello nel 1923, fu membro del Cln e vice-presidente del Santa Verdiana, contribuendo allo sviluppo professionale del personale.