I mercati nei centri minori tra Medioevo e prima età moderna

La Fondazione Montanelli Bassi, in collaborazione con la Deputazione di Storia Patria per la Toscana, promuove una giornata di studio sul tema "I mercati nei centri minori della Toscana tra Medioevo e prima età moderna". La giornata – il prossimo 23 novembre a come obiettivo lo studio della formazione, svolgimento e forme organizzative dei mercati nei centri minori della Toscana nel Medioevo e nella prima età moderna (secoli XII-XVI). Le relazioni previste, tenute da docenti universitari e ricercatori esperti delle varie realtà locali, mirano ad approfondire i diversi aspetti del mercato prendendo in considerazione sia ambiti territoriali vasti (per lo più corrispondenti ai distretti cittadini) sia specifici “casi di studio” che presentano una documentazione particolarmente interessante.

Il convegno si svolgerà nell’ambito di un’intera giornata e sarà articolato in otto relazioni e un intervento conclusivo.